Ее там быть не должно: в Млечном Пути обнаружили парадоксальную черную дыру

Новости науки:Астрономы обнаружили черную дыру с массой около 70 солнечных, но, согласно современным моделям звездной эволюции, ее размер невозможен в Млечном Пути.

Химический состав самых массивных звезд нашей Галактики предполагает, что они теряют большую часть массы в конце жизни из-за взрывов и мощных звездных ветров. Это происходит перед тем, как ядро звезды коллапсирует в черную дыру. Также существуют звезды, которые могли бы произвести черную дыру, но из-за процессов потери массы они заканчивают жизнь, становясь парно-нестабильной сверхновой, которая полностью уничтожает звездное ядро.

Внезапно ученые из Национальной астрономической обсерватории Китая обнаружили черную дыру, масса которой соответствует звезде, которая должна была стать парно-нестабильной сверхновой. По словам астрономов, согласно большинству современных моделей звездной эволюции, такие объекты не должны существовать в Галактике.

Исследователи использовали спектроскоп LAMOST, чтобы обнаружить черную дыру под названием LB-1. Для ее нахождения они применили метод радиальной скорости — один из основных способов, которым мы ищем и подтверждаем существование труднодоступных экзопланет. Он также может быть использован для поиска других невидимых объектов, таких как черные дыры.

Астрономы зафиксировали звезду возрастом около 35 миллионов лет, имеющую массу примерно восемь солнечных, которая обращается вокруг черной дыры за 79 дней по правильной круговой орбите. Получив дополнительные данные, авторы работы установили, что в системе находится не одна черная дыра, а две. Вторая из них получила название LB-1.

Ее масса и концентрация металлов удивили ученых. Показатели этого объекта не вписываются ни в какие модели звездной эволюции. Изначально ученые предполагали, что этот объект имеет в два раза меньшую массу: тогда никаких противоречий бы не возникало. Но образование черной дыры, имеющей массу около 70 солнечных, — событие из ряда вон. По словам астрономов, если измерения других групп астрономов со всего мира подтвердят результаты исследования, им придется пересмотреть свои взгляды на эволюцию звезд и черных дыр.