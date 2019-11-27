Обнаружены следы льда в обломках метеорита возрастом 4,6 миллиарда лет

Новости науки:Метеорит прилетел к нашей планете с внешних областей Солнечной системы

Древний метеорит Acfer 094, который хранит информацию о временах формирования Солнечной системы, был обнаружен еще в 1990 году в пустыне Алжира. Во время нового исследования его обломков ученые обнаружили в нем мелкие полости, в которых когда-то были кристаллы льда.

Исследователям не известно, когда Acfer 094 упал на Землю, однако они знают его возраст.

За прошедшие тридцать лет метеорит изучили со всех сторон, но команда ученых под руководством планетолога Мегуми Мацумото из Киотского университета сумела по-новому взглянуть на находку. Для этого они объединили методы микроскопии, спектроскопии и сбора образцов.

Высокое разрешение позволило рассмотреть высокую пористость обломка, которая ранее оставалась незамеченной. Диаметр пор составляет около 11 микрометров (чуть больше красных кровяных телец). Кроме этого ученые нашли в метеорите следы взаимодействия воды с минералами. Отсюда исследователи сделали вывод, что в этих мелких порах когда-то были кристаллы льда.

Этот мелкий осколок сохраняет ценную геологическую информацию о формировании Солнечной системы, – заявил Мацумото.

Как формировался метеорит

Минеральных следов оказалось гораздо больше, чем ожидали ученые от количества льда в пористом материале. Поэтому они начали искать другие источники минералов.

Для этого авторы смоделировали метеорит, от которого, вероятно, и откололся этот осколок. Согласно модели, это космическое тело сформировалось из пыли на границах Солнечной системы. Сначала оно состояло из силикатных частиц, покрытых водным льдом. Но впоследствии густая пыль начала покрывать лед и твердеть на поверхности и внутри. В конце сформировалось тело с массивным ледяным ядром и мантией без льда.

После того, как астероид пересек линию снега, лед сублимировался, особенно в ядре. Это изменило структуру астероида, оставив пустые поры и следы минеральных взаимодействий с водой. После этого астероид каким-то образом развалился, и фрагмент Acfer 094 оказался в алжирской пустыне.

Следы водного льда уже находили в астероидах, но оставался открытым вопрос о том, как лед в них попадал. Это исследование дало ученым возможное объяснение.