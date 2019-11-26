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Как может выглядеть будущий роботизированный лунный модуль?

Как может выглядеть будущий роботизированный лунный модуль?
20:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Концепция спускаемого аппарата была разработана для доставки 300-килограммового ровера на один из полюсов Луны.

Космическое агентство раскрыло подробности дизайна нового лунного аппарата, который сможет доставить на спутник нашей планеты ровер.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США на своем официальном сайте опубликовало изображение того, как может выглядеть будущий роботизированный лунный модуль средних размеров.

Инженеры сосредоточились на том, чтобы при посадке модуль мог поддерживать максимальную точность при любой массе груза.

"По мере работы над лунными аппаратами, на которых будет размещаться полезная нагрузка, потребуются простые, но высокопроизводительные корабли. Представленная концепция разрабатывалась большой командой специалистов на протяжении многих лет. <…> Мы надеемся, что создатели других посадочных аппаратов смогут извлечь выгоду из нашей работы", — подчеркнул ведущий инженер Логан Кеннеди, сотрудник Центра космических полетов им. Маршалла.

Дороже даже золота: самые дорогие вещества в мире

В рамках инициативы "Коммерческие лунные полезные нагрузки" (Commercial Lunar Payload Services) агентство заключает контракты с частными компаниями на создание аппаратов, которые будут доставлять полезные грузы на спутник Земли.

Ранее NASA приняло предложение Университета Буффало о разработке экспериментального космического аппарата для исследований Венеры.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука.
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