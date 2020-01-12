В Афганистане из-за снегопадов и дождей погибли 16 человек

Новости мира:Шестнадцать человек погибли в Афганистане в связи с обрушением крыш домов, которые произошли из-за сильного снегопада и обильного дождя.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши из-за сильных снегопадов и дождей на западе и юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.

“По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши на западе и юге Афганистана, заявили чиновники в воскресенье. Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар на фоне снегопада и дождя”, — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, шесть человек, в том числе женщины и дети погибли в районе Эндзиль провинции Герат. Также, еще двое афганцев погибли в Адрасканском районе.

Также, в провинции Кандагар погибли восемь человек и 14 были травмированы.

Напомним, в результате взрыва в Афганистане погибли двое американских военных.