В Афганистане из-за снегопадов и дождей погибли 16 человек

По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши из-за сильных снегопадов и дождей на западе и юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал 1TV.
“По меньшей мере 16 человек погибли в результате обвала крыши на западе и юге Афганистана, заявили чиновники в воскресенье. Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар на фоне снегопада и дождя”, — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, шесть человек, в том числе женщины и дети погибли в районе Эндзиль провинции Герат. Также, еще двое афганцев погибли в Адрасканском районе.
Также, в провинции Кандагар погибли восемь человек и 14 были травмированы.
Напомним, в результате взрыва в Афганистане погибли двое американских военных.