Вулканическая опасность 3-го уровня: в Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе японского острова Кутиноэрабу в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана на горе Синтаке. Природный катаклизм случился около 15:30 в субботу, 11 января, сообщает Japan Today.
Это было первое извержение на острове с момента 2 февраля 2019 года.
Японское метеорологическое агентство заявило, что пирокластического потока, состоящего из токсичных газов и обломков, летящих из кратера, отмечено не было.
Приказ об эвакуации с острова не был выпущен. Кутиноэрабу не является густонаселенным: на небольшом вулканическом острове площадью 36 кв. км проживает около 100 человек.
Для острова установлена вулканическая опасность 3 уровня из 5 возможных. Альпинистам и туристическим группам рекомендовано воздержаться от восхождения на гору Синтаке после сильного землетрясения в октябре, когда уровень опасности был повышен до 2.
口永良部島の新岳噴火 火口2000メートル高さまで噴煙
11日午後3時5分ごろ、鹿児島県の口永良部島の新岳が噴火した。https://t.co/8WP1QGT0xk#FNN pic.twitter.com/ddPqce4JNR
— FNN.jpプライムオンライン (@FNN_News) January 11, 2020
Вулканологи предупредили местное население о возможной опасности выброса раскаленных обломков горных пород в радиусе около 2 км от кратера.
В мае 2015 года все жители острова были эвакуированы на остров Якусима, примерно в 12 км к востоку, после особенно интенсивных извержений вулкана Синтаке. Остров Кутиноэрабу расположен примерно в 130 км к юго-западу от густонаселенного города Кагосима.