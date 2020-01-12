Вулканическая опасность 3-го уровня: в Японии произошло извержение вулкана

Новости мира:На японском острове Кутиноэрабу произошло мощное извержение вулкана.

На юго-западе японского острова Кутиноэрабу в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана на горе Синтаке. Природный катаклизм случился около 15:30 в субботу, 11 января, сообщает Japan Today.

Это было первое извержение на острове с момента 2 февраля 2019 года.

Японское метеорологическое агентство заявило, что пирокластического потока, состоящего из токсичных газов и обломков, летящих из кратера, отмечено не было.

Приказ об эвакуации с острова не был выпущен. Кутиноэрабу не является густонаселенным: на небольшом вулканическом острове площадью 36 кв. км проживает около 100 человек.

Для острова установлена вулканическая опасность 3 уровня из 5 возможных. Альпинистам и туристическим группам рекомендовано воздержаться от восхождения на гору Синтаке после сильного землетрясения в октябре, когда уровень опасности был повышен до 2.

Вулканологи предупредили местное население о возможной опасности выброса раскаленных обломков горных пород в радиусе около 2 км от кратера.

В мае 2015 года все жители острова были эвакуированы на остров Якусима, примерно в 12 км к востоку, после особенно интенсивных извержений вулкана Синтаке. Остров Кутиноэрабу расположен примерно в 130 км к юго-западу от густонаселенного города Кагосима.