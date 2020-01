Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)

В столице Филиппин Маниле эвакуируют жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан на острове Лусон выбросил столб пепла.

Об этом сообщает South China Morning Post.

"Вулкан, расположенный южнее столицы Филиппин, в воскресенье выбросил километровый столб пепла, поэтому полеты в местном аэропорту прекратили, а тысячи людей в близлежащих селах вынуждены эвакуироваться", - сообщили местные чиновники.

my tita sent this to our family groupchat, stay safe luzon people!

exact location: Tagaytay pic.twitter.com/BzMEYWCQLr

— Sydney (@sydneyyyyyyyyy) January 12, 2020