Украинец покорил самый высокий вулкан в мире (Фото)

Новости Украины:Харьковчанин поднялся на Охос-дель-Саладо, который находится на границе Аргентины и Чили.

Во время экспедиции к высочайшему вулкану планеты Охос-дель-Саладо, расположенному в Южной Америке, известный харьковский альпинист Валентин Сипавин не только совершил восхождение на вулкан, но и установил мировой рекорд – плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба Альпомания, основанного Сипавиным.

Отмечается, что украинский спортсмен стал напарником австралийскому путешественнику Даниэлю Буллу.

"…буквально вчера Валентин вышел на связь. И не просто на связь, а с невероятной новостью. Имея проблемы со своей командой поддержки, его (Сипавина), как аклиматизированного, мотивированного да и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на 7вершин+7вулканов Даниэль Булл, и они с Валентином вместе установили сразу 2 мировых рекорда Гинесса", - говорится в сообщении.

В частности, харьковчанин установил рекорд по самому высокому каякинги в мире - на высоте 6377 м над уровнем моря. Австралийский путешественник в той же лагуне проплыл в открытой воде.

Валентин Сипавин - многократный чемпион Украины по альпинизму, вице-чемпион мира по ледолазанию, трижды взошел на Эверест.

Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Расположен на границе между Аргентиной и Чили. Высота составляет 6893 метра. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама. На восточном склоне в кратере вулкана расположено самое высокое в мире озеро на высоте 6390 метров.

Вулкан считается потухшим, так как на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения. Однако изредка пассивная вулканическая деятельность все же замечалась - в 1937, 1956 и 1993 году были незначительные выбросы серы и водяного пара.