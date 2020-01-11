Скачать
Суббота, 11.01.2020
Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана
Настаиваем на полном признании вины: Зеленский отреагировал на заявление Ирана
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
Катастрофа МАУ: Рухани подтвердил вину Ирана
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)
11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев

Украинец покорил самый высокий вулкан в мире (Фото)

Украинец покорил самый высокий вулкан в мире (Фото)
09:16 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Харьковчанин поднялся на Охос-дель-Саладо, который находится на границе Аргентины и Чили.

Во время экспедиции к высочайшему вулкану планеты Охос-дель-Саладо, расположенному в Южной Америке, известный харьковский альпинист Валентин Сипавин не только совершил восхождение на вулкан, но и установил мировой рекорд – плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба Альпомания, основанного Сипавиным.

Отмечается, что украинский спортсмен стал напарником австралийскому путешественнику Даниэлю Буллу.

"…буквально вчера Валентин вышел на связь. И не просто на связь, а с невероятной новостью. Имея проблемы со своей командой поддержки, его (Сипавина), как аклиматизированного, мотивированного да и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на 7вершин+7вулканов Даниэль Булл, и они с Валентином вместе установили сразу 2 мировых рекорда Гинесса", - говорится в сообщении.

В частности, харьковчанин установил рекорд по самому высокому каякинги в мире - на высоте 6377 м над уровнем моря. Австралийский путешественник в той же лагуне проплыл в открытой воде.

Валентин Сипавин - многократный чемпион Украины по альпинизму, вице-чемпион мира по ледолазанию, трижды взошел на Эверест.

В Мексике проснулся самый активный в стране вулкан

Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Расположен на границе между Аргентиной и Чили. Высота составляет 6893 метра. К западу от вулкана и до побережья Тихого океана простирается пустыня Атакама. На восточном склоне в кратере вулкана расположено самое высокое в мире озеро на высоте 6390 метров.

Вулкан считается потухшим, так как на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения. Однако изредка пассивная вулканическая деятельность все же замечалась - в 1937, 1956 и 1993 году были незначительные выбросы серы и водяного пара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аргентина, Туризм, Путешествие, Чили, Вулкан, Охос-дель-Саладо, Валентин Сипавин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
02 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
03 Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
04 Гончарук поручил запустить централизированный учет древесины в Украине
05 Несколько полезных советов, которые пригодятся любой хозяйке на кухне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Султан Омана умер в возрасте 79 лет
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
США не будут выводить войска из Ирака
США не будут выводить войска из Ирака
Это золото: ученым удалось создать благородный метал из пластика
Это золото: ученым удалось создать благородный метал из пластика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь