Самолет AirAsia совершил аварийную посадку из-за угроз взрыва

Новости мира:В Индии самолет экстренно сел в аэропорту NSCBI в связи с угрозами взрыва.

Самолет авиакомпании Air Asia, выполнявший рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся к месту вылета из-за угрозы взрыва.

Об этом сообщает Hindustan Times.

"Самолет, следовавший из Калькутты в Мумбаи, вынужден был вернуться и совершить экстренную посадку в аэропорту Нетаджи Субхаш Чандра Бозе Интернешнл (NSCBI) после того, как пассажирка пригрозила взорвать самолет", - говорится в сообщении.

В частности, 25-летняя пассажирка через 40 минут полета передала члену экипажа записку, в которой говорилось, что к ее телу привязана взрывчатка, и она может взорвать себя в любой момент.

Пилот принял решение вернуться в Калькутту, где после приземления самолет был доставлен в изолятор. Там был проведен тщательный обыск, бомбу не обнаружили.

Полиция арестовала пассажирку. На данный момент правоохранительные органы выясняют мотивы действий девушки.