В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой

Новости мира:В почтовом сортировочном центре Амстердама обнаружили еще один пакет со взрывчаткой.

Очередное послание со взрывчаткой нашли в Амстердаме в почтовом сортировочном центре.

Об этом сообщает NOS.

"Пакет со взрывчаткой был найден сегодня днем в центре сортировки почты PostNL в Амстердаме-Вестпорте", - говорится в сообщении.

Известно, что опасная находка была предназначена для автомобильной компании в Амстердаме. Бдительный персонал центра сортировки заметил, что пакет выглядел так же, как и предыдущие обнаруженные послания с взрывчаткой, и сразу обратился к правоохранителям.

Полиция не сообщает о подозреваемых и возможном мотиве. Пострадавших нет.

Напоминаем, на прошлой неделе опасный пакет обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.

В течение двух недель разные адресаты в разные дни получали послания со взрывчаткой. В частности, такие послания получили на заправке и в отеле в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. До сих пор непонятно, какая связь между этими различными компаниями.