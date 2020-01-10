В Амстердаме нашли еще один пакет со взрывчаткой

Очередное послание со взрывчаткой нашли в Амстердаме в почтовом сортировочном центре.
Об этом сообщает NOS.
"Пакет со взрывчаткой был найден сегодня днем в центре сортировки почты PostNL в Амстердаме-Вестпорте", - говорится в сообщении.
Известно, что опасная находка была предназначена для автомобильной компании в Амстердаме. Бдительный персонал центра сортировки заметил, что пакет выглядел так же, как и предыдущие обнаруженные послания с взрывчаткой, и сразу обратился к правоохранителям.
Полиция не сообщает о подозреваемых и возможном мотиве. Пострадавших нет.
Напоминаем, на прошлой неделе опасный пакет обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.
В течение двух недель разные адресаты в разные дни получали послания со взрывчаткой. В частности, такие послания получили на заправке и в отеле в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. До сих пор непонятно, какая связь между этими различными компаниями.