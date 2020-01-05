Уже восьмое: в Нидерландах опять нашли письмо со взрывчаткой

Новости мира:В Нидерландах снова нашли конверт со взрывчаткой.

На этот раз конверт со взрывчаткой обнаружили в почтовом сортировочном центре в Роттердаме.

Об этом сообщает NOS.

"Конверт со взрывчаткой был найден в центре сортировки почты PostNL в Роттердаме. Это уже восьмое такое послание", - говорится в сообщении.

Как отмечается, конверт со взрывчаткой выглядел так же, как и предыдущие обнаруженные.

В центре сортировки почты решили не проводить эвакуацию, конверт не раскрывали. Опасную находку специалисты оперативно забрали из здания.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах за последние две недели разные адресаты в разные дни получали послания со взрывчаткой. Такие послания получили на заправке и в гостинице в Амстердаме, в компании, которая продает автомобили в Роттердаме, в агентстве недвижимости в Утрехте. До сих пор непонятно, какая связь между этими разными компаниями.