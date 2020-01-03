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Ряд предпринимателей в Нидерландах получили письма со взрывчаткой

Ряд предпринимателей в Нидерландах получили письма со взрывчаткой
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Нидерландах разыскивают неизвестного, рассылающего бизнесменам взрывчатку.

Сразу несколько фирм в разных городах Нидерландов получили письма, внутри которых оказались взрывчатые вещества.

Об этом сообщает NOS.

"Письма с взрывчаткой обнаружили на прошлой неделе в нескольких разных компаниях, действующих в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте", - говорится в сообщении.

Как уточняется, хотя опасные послания обнаружили еще на прошлой неделе, известно о них стало только теперь.

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Ни в одном случае взрывчатка не сработала. Однако, по словам правоохранителей, она могла нанести серьезные травмы.

Среди адресатов - заправка и отель в Амстердаме, фирма по продаже автомобилей в Роттердаме, а также агентство недвижимости в Утрехте.

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Пока что непонятно, какая связь между этими предприятиями, пишет издание. Но полиция предполагает, что все письма отправляло одно и то же лицо, и таких опасных посланий может быть больше.

Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника.

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Амстердам, Нидерланды, Роттердам, Взрывчатка, Утрехт.
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