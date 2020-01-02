Новогодние пожары в Нидерландах: двое погибших, десятки в больницах, почти полсотни задержанных

Новости мира:После новогодних протестов в Нидерландах за решеткой оказались десятки людей.

В нидерландской Гааге в новогоднюю ночь за участие в акциях протестов и поджоги задержали 44 человека.

Жители Гааги, возмущенные запретом традиционного новогоднего костра, разводили огонь прямо на улицах. В результате, по данным полиции и пожарных, случаев хулиганства было значительно больше чем в предыдущие годы. В течение новогодней ночи задержали 44 человека.

В городе Арнем из-за пожара в жилом доме, вспыхнувшего от фейерверка, погибли два человека. Арестованы двое подозреваемых, подростки 12 и 13 лет.

Напряженная ночь была и в Роттердаме. Десятки людей - значительно больше, чем в прошлом году - оказались в больницах с травмами и ожогами.

После громкого празднования Нового года голландцы традиционно отправились на берег Северного моря, на массовое купание. Тысячи людей с самого утра выстроились в длинные очереди, чтобы купить за три евро билет и искупаться под музыку. В подарок всем желающим раздавали оранжевые шапочки и угощали гороховым супом.

Как сообщалось ранее, в прошлом году во время празднования Нового года в Гааге произошел пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь охватил близлежащие дома и десятки машин. Из-за этого пожара мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

Начало традиции зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь положили в 1990-х годах.