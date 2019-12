Праздник "с огоньком": в Нидерландах протестующие жгут костры и автомобили (Фото)

В Гааге не утихают акции протеста сторонников празднования Нового года с традиционным костром.

Жители разводят костры просто во дворах и на улице. Вследствие таких возгораний минувшей ночью сгорели несколько автомобилей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал к спокойному и безопасному празднованию Нового года.

We gaan morgen wel even tellen de hoeveelste autobrand dit was, maar aan de #Uitehagestraat in #DenHaag is er weer een verloren gegaan. pic.twitter.com/dBZbz9QQAp

— Redactie District8 (@RedactieD8) December 31, 2019