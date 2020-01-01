Праздник "с огоньком": в Нидерландах протестующие жгут костры и автомобили (Фото)

Новости мира:Из-за костров протестующих в Гааге горят машины.

В Гааге не утихают акции протеста сторонников празднования Нового года с традиционным костром.

Жители разводят костры просто во дворах и на улице. Вследствие таких возгораний минувшей ночью сгорели несколько автомобилей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал к спокойному и безопасному празднованию Нового года.

We gaan morgen wel even tellen de hoeveelste autobrand dit was, maar aan de #Uitehagestraat in #DenHaag is er weer een verloren gegaan. pic.twitter.com/dBZbz9QQAp — Redactie District8 (@RedactieD8) December 31, 2019

Как сообщалось ранее, в прошлом году во время празднования Нового года произошел пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь охватил близлежащие дома и десятки машин. Из-за этого пожара мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

Op de #Marktweg in #DenHaag is een auto uitgebrand. De Brandweer heeft de autobrand geblust. pic.twitter.com/lEm55BWj4e — Redactie District8 (@RedactieD8) December 31, 2019

Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь основали в 1990-х годах.