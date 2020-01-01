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Праздник "с огоньком": в Нидерландах протестующие жгут костры и автомобили (Фото)

Праздник "с огоньком": в Нидерландах протестующие жгут костры и автомобили (Фото)
01:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Из-за костров протестующих в Гааге горят машины.

В Гааге не утихают акции протеста сторонников празднования Нового года с традиционным костром.

Жители разводят костры просто во дворах и на улице. Вследствие таких возгораний минувшей ночью сгорели несколько автомобилей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал к спокойному и безопасному празднованию Нового года.

Как сообщалось ранее, в прошлом году во время празднования Нового года произошел пожар на пляже в районе Схевенинген. Там традиционно подожгли две башни из поддонов, но огонь охватил близлежащие дома и десятки машин. Из-за этого пожара мэр Гааги Паулина Крикке была вынуждена уйти с должности.

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Традицию зажигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь основали в 1990-х годах.

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Пожар, Нидерланды, Гаага, Протесты.
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