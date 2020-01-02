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Пожар в квартире Запорожской области: погибли двое маленьких детей

Пожар в квартире Запорожской области: погибли двое маленьких детей
23:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Двое маленьких детей скончались в больнице после пожара в квартире.

В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 годов рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения на пожаре в квартире четырехэтажного дома в г.Токмак, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Всего за минувшие сутки в Украине на пожарах погибли 15 человек.

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"15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество пожаров в жилом секторе 1 января выросла почти в два раза - 138 случаев зафиксировали пожарные ГСЧС. Основной причиной трагедий заключается в небрежности граждан, а также сознательном пренебрежении противопожарными нормами.

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"О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей", - добавили в ведомстве.

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Пожар, Запорожская область, ГСЧС, Токмак.
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