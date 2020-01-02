Пожар в квартире Запорожской области: погибли двое маленьких детей

Новости Украины:Двое маленьких детей скончались в больнице после пожара в квартире.

В Запорожской области в больнице умерли двое детей 2015 и 2018 годов рождения, которые вечером 2 января получили отравление продуктами горения на пожаре в квартире четырехэтажного дома в г.Токмак, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Также в реанимационное отделение в тяжелом состоянии госпитализирована мать детей. Ужасная трагедия и очередное напоминание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Всего за минувшие сутки в Украине на пожарах погибли 15 человек.

"15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Еще семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество пожаров в жилом секторе 1 января выросла почти в два раза - 138 случаев зафиксировали пожарные ГСЧС. Основной причиной трагедий заключается в небрежности граждан, а также сознательном пренебрежении противопожарными нормами.

"О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Запорожской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей", - добавили в ведомстве.