В Карпатах на лыжной трассе травмировалось трое туристов

Новости Украины:Во Львовской ОГА сообщили, что на лыжной трассе в Карпатах трое туристов получили легкие травмы рук и ног.

На Львовщине трое туристов во время катания на лыжной трассе горы Высокий Верх получили травмы рук и ног. Спасатели оказали им помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

"01 января Славской поисково-спасательной группой поисково-спасательной части ОТС на лыжной трассе горы Высокий Верх оказана помощь 3 травмированным туристам-лыжникам, а именно: жительнице г. Львов 1973 года рождения (травма левой руки); жительнице г. Борислав 1978 года рождения (травма правой ноги); жителю г. Львов 1995 года рождения (травма левой ноги)", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура - от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, в Карпатах выпало полметра снега.