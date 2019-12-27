В Карпатах выпало полметра снега

Новости Украины:В Карпатах на горе Поп Иван выпало около полуметра снега.

На горнолыжных курортах в Карпатах в пятницу, 27 декабря, начал падать снег. Это видно на видео, которое транслируют онлайн видеокамеры.

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпало около полуметра снега.

"Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха -10°", - сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост по состоянию на 9:25 27 декабря.

Уточняется, что высота снежного покрова достигает 50 см, снег рыхлый.

Так, по состоянию на 9:00 пятницы, практически на каждом горнолыжном курорте идет небольшой снег. Однако, этого все еще недостаточно, чтобы запускать туристов, поэтому единственным курортом, который принимает лыжников, остается только Буковель.

Между тем, спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста, который находится на горе Поп Иван сообщили сегодня, что у них температура упала до 10 градусов мороза.

Напомним, в ближайшие сутки, 27 декабря, погоду с осадками будет определять влажная, а в большинстве областей - теплая воздушная масса, лишь на западную часть Украины распространится более прохладный воздух с Центральной Европы; но температурный фон почти везде станет чуть ниже, чем в предыдущие дни.