Голландии больше нет - теперь только Нидерланды

Новости мира:С 2020 года Нидерланды официально прекратили использование слово Голландия для названия государства.

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", сообщает NOS.

В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.

Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну, - отметили в МИД Нидерландов.

Заметим, что в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом:

на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года;

во время Олимпийских игр в Токио.

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.