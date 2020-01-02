Голландии больше нет - теперь только Нидерланды

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды", сообщает NOS.
В МИД Нидерландов объяснили, что это сделали для формирования унифицированного национального бренда.
Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивное страну, - отметили в МИД Нидерландов.
Заметим, что в рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом:
на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года;
во время Олимпийских игр в Токио.
Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.