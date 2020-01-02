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"Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина

"Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Дещица напомнил об информатаках России на Украину и подчеркнул, что Польша не должна ничего объяснять.

Украина солидарна с Польшей, которая подверглась информационной атаке России в вопросах истории.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"В последние годы Украина узнала цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Попытки скрыть свои преступления и переложить вину на жертв - это до сих пор классическая схема Кремля. Польша не должна ничего объяснять: мир знает на чьей стороне правда. Мы солидарны с Польшей!", - написал Дещица.

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Как сообщалось, президент РФ Путин на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря, на коллегии минобороны заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразило протест по поводу заявлений Путина и его попытки переписать историю и оправдать сталинский тоталитаризм. Впоследствии в министерство был вызван посол РФ Андреев, где ему выразили протест по поводу заявлений президента РФ.

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а являются попыткой скрыть последние проблемы и поражения России: неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС за аннексию Крыма, поражение на переговорах в "нормандском формате", осложнения с реализацией проекта Nord Stream 2, а также отстранение российских спортсменов на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.

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Польша, Россия, Владимир Путин, Вторая мировая война, Андрей Дещица.
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