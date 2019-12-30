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Посол США в Польше напомнила Путину, кто начал Вторую мировую войну

Посол США в Польше напомнила Путину, кто начал Вторую мировую войну
19:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Посол США в Варшаве упрекнула Путина из-за заявлений о начале Второй мировой.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер стала на защиту Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о якобы польской причастности к началу Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Twitter.

"Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта", - написала посол.

В Польше обвинили Путина во лжи

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Через две недели в Польшу вторглась и советская Красная армия.

В последних своих заявлениях Путин утверждает, что заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

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Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку. После этих слов в МИД Польши вызвали российского посла.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ответ на эти претензии заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

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Польша, Владимир Путин, Вторая мировая война, Жоржет Мосбахер.
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