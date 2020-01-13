Аномальный холод в Афганистане: погибших уже 24

24 человека погибли в результате экстремальных погодных условий в Афганистане.
Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на власти страны.
Представители властей сообщили агентству, что, в частности, 19 человек погибли 11 января в провинциях Герат, Кандагар и Гельманд в условиях сильных снегопадов и низких температур.
В части страны температура опустилась до -12 градусов.
"Мы ожидаем новых волн холода в ближайшие недели", – сказал представитель синоптической службы Мохаммад Насим Мураді.
Как ранее сообщалось, из-за сильных снегопадов с начала года закрыты главные дороги страны, в частности, трасса Кабул–Кандагар и тоннель Саланг.