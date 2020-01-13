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Аномальный холод в Афганистане: погибших уже 24

Аномальный холод в Афганистане: погибших уже 24
02:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В результате сильных холодов в Афганистане погибли 24 человека.

24 человека погибли в результате экстремальных погодных условий в Афганистане.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на власти страны.

Представители властей сообщили агентству, что, в частности, 19 человек погибли 11 января в провинциях Герат, Кандагар и Гельманд в условиях сильных снегопадов и низких температур.

В части страны температура опустилась до -12 градусов.

"Мы ожидаем новых волн холода в ближайшие недели", – сказал представитель синоптической службы Мохаммад Насим Мураді.

Как ранее сообщалось, из-за сильных снегопадов с начала года закрыты главные дороги страны, в частности, трасса Кабул–Кандагар и тоннель Саланг.

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Все по теме:

Афганистан, Погода, Снегопад, Холод.
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