Аномальный холод в Афганистане: погибших уже 24

Новости мира:В результате сильных холодов в Афганистане погибли 24 человека.

24 человека погибли в результате экстремальных погодных условий в Афганистане.

Об этом передает "Радио Свобода" со ссылкой на власти страны.

Представители властей сообщили агентству, что, в частности, 19 человек погибли 11 января в провинциях Герат, Кандагар и Гельманд в условиях сильных снегопадов и низких температур.

В части страны температура опустилась до -12 градусов.

"Мы ожидаем новых волн холода в ближайшие недели", – сказал представитель синоптической службы Мохаммад Насим Мураді.

Как ранее сообщалось, из-за сильных снегопадов с начала года закрыты главные дороги страны, в частности, трасса Кабул–Кандагар и тоннель Саланг.