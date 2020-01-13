Грозу над вулканом в Филиппинах сняли на видео

Грозу над вулканом Таал на Филиппинах во время извержения сняли на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Rappler. На кадры попало редкое погодное явление, во время которого над извергающимся вулканом собирается гроза. Среди густого серого вулканического пепла прорываются молнии. Такие вулканические грозы называют "грязными". Во время них в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана, образовываются молнии. Первый подтвержденный случай под