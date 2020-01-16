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В Индонезии два острова полностью ушли под воду

В Индонезии два острова полностью ушли под воду
11:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.

Два необитаемых острова в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду после повышения уровня моря в результате глобального потепления.

Об этом сообщает The Straits Times, приводя данные местной организации "Форум по окружающей среде Индонезии (Walhi)".

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - говорится в публикации.

"Эти острова были необитаемыми. Остров Бетет является частью национального парка Бербак-Сембиланг", - сказал исполнительный директор Уолхи Южной Суматры Уалул Собри.

По его словам, если не принять срочных мер, то под угрозой исчезновения находяться еще четыре острова, которые входят в состав этой провинции.

В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

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Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе в связи с повышением уровня воды.

Климатические изменения, обусловленные дальнейшим потеплением, представляют угрозу для таких островных стран, как Индонезия, где миллионы людей проживают в низко расположенных прибрежных районах.

Индонезия находится на самом большом в мире архипелаге, в состав которого входят 18 тыс. островов.

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Вода, Индонезия, Глобальное потепление, Южная Суматра.
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