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В Китае умер еще один человек от нового вируса

В Китае умер еще один человек от нового вируса
08:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае.

В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса.

Об этом сообщает ВВС. О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года. 11 января 2020-го от коронавируса умер 61-летний мужчина. Врачи утверждали, что причиной смерти стало общее состояние больного.

В среду, 15 января, умер еще один мужчина. Известно, что ему было 69 лет, какие-либо подробности диагноза и его симптомов не приводятся. Новый тип коронавируса был зарегистрирован в китайской провинции Хубэй в городе Ухань.

Всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек. Из них пять – в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное.

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Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. После случаи заболевания были обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.

Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания. Пока специалисты не могут сказать, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

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Китай, Жертвы, Вирус, Коронавирус.
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