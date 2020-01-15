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Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы

Смертельный грипп: с чем столкнулись украинцы
11:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украину пришел вирус гриппа, который вызывает вирусную пневмонию.

В Украине от осложнений гриппа за последние две недели умерли пять человек, о чем 14 января сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

По уточненным данным, вирус и его последствия стали причиной смерти двух женщин и мужчины. Также известно, что все они не были вакцинированы против гриппа.

Первый летальный случай в текущем эпидсезоне в Украине зафиксирован 31 декабря. Больше всего погибших оказалось в Житомирской области. Еще две смерти зафиксированы в Тернопольской и Запорожской областях.

По Украине сейчас ходят такие вирусы гриппа: виpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1) pdm09; виpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2); виpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87); виpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В период с 31 сентября по 12 января в Украине заболели 2,2 млн человек, почти 1,5 млн из них - несовершеннолетние.

Простуда или Грипп

Опасность гриппа в том, что его легко перепутать с ОРВИ. При ОРВИ есть температура, но не очень высокая, насморк, кашель или чихание, першение в горле. При гриппе температура тела – 39 °С и выше, есть ломота в мышцах и суставах, головная боль, заложен нос, а насморк не выражен.

Симптомы пневмонии:

повышение температуры до 39 °С

бледность кожных покровов

боль в груди при кашле

кашель c отделением мокроты

потливость

резкая слабость

отставание в дыхании пораженной части грудной клетки от здоровой.

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Вторая волна гриппа

Эпидемический сезон 2019/2020 отмечен двумя волнами гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших госпитализировали – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. На нее и придется пик заболеваемости: в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев. То есть в среднем каждый шестой.

Пока что эпидпорог по стране не превышен, но в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных, сообщает ЦОЗ. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

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Болезнь, Эпидемия, Заболевание, Грипп, Вирус, ОРВИ, Пневмония.
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