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В Украине в результате осложнений гриппа умерла беременная женщина, ребенок выжил

В Украине в результате осложнений гриппа умерла беременная женщина, ребенок выжил
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине от гриппа умерла беременная женщина, младенец врачам удалось спасти.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа.

Как сообщает ЦОЗ на в "Фейсбук", 31-летняя женщина заболела 24 декабря, а 31 декабря в связи с отслоением плаценты ей было проведено кесарево сечение.

"Женщина скончалась 3 января. По результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа "А" не субтипированый", - сообщает ЦОЗ.

Кроме того, по данным Центра, женщина также имела сопутствующее хроническое заболевание гепатитом С.

Новорожденный ребенок выжил и сегодня, 13 января, из отделения реанимации ее перевели в отделение для недоношенных детей.

Всего с начала эпидсезона (с октября 2019 года) в стране зафиксировано три летальных случая в результате заболевания гриппом.

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Напомним, 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа.

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Грипп, Эпидсезон, Осложнения гриппа, ЦОЗ.
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