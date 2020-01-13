На Николаевщине от бешенства умер мужчина

Новости Украины:В Николаевской области вчера умер 31-летний мужчина, которого в августе 2019 года покусала больная бешенством бездомная собака.

На Николаевщине умер мужчина, у которого было диагностировано бешенство. Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы развития, умер вечером 12 января", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом управления здравоохранения облгосадминистрации, комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено оказание профильной медицинской помощи в районе во время обращения.

Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения области по этому вопросу, которое планируется провести в первой половине недели.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.

Как сообщалось, на Николаевщине зарегистрирован случай бешенства у человека. 11 января 2020 года больного госпитализированы с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы протекания.

31-летнего мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года. Он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократные напоминания медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало.