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На Николаевщине от бешенства умер мужчина

На Николаевщине от бешенства умер мужчина
11:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kaluga24.tv

Новости Украины:В Николаевской области вчера умер 31-летний мужчина, которого в августе 2019 года покусала больная бешенством бездомная собака.

На Николаевщине умер мужчина, у которого было диагностировано бешенство. Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской ОГА

"Пациент, который был госпитализирован 11 января этого года с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы развития, умер вечером 12 января", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом управления здравоохранения облгосадминистрации, комиссией в составе профильных специалистов и экспертов 11 января проверено оказание профильной медицинской помощи в районе во время обращения.

Также проверено качество оказания антирабической помощи населению района. Готовится видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения области по этому вопросу, которое планируется провести в первой половине недели.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле облгосадминистрации и управления здравоохранения ОГА.

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Как сообщалось, на Николаевщине зарегистрирован случай бешенства у человека. 11 января 2020 года больного госпитализированы с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы протекания.

31-летнего мужчину укусила бездомная собака еще в августе 2019 года. Он обратился за помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократные напоминания медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало.

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Николаевская область, Собаки, Бешенство, Происшествие.
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