Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В Раде отменили час вопросов к правительству
В Раде отменили час вопросов к правительству
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В Китае зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1949 года.

В Китае уровень рождаемости сейчас - самый низкий за все время существования Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году. Об этом сообщает BBC.

"В Китайской Народной Республике уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента ее создания в 1949 году - несмотря на ослабление политики одного ребенка в семье", - говорится в сообщении.

В 2019 году уровень рождаемости в Китае составил 10,48 ребенка на 1000 населения.

Следует заметить, что этот показатель в КНР стабильно падает годами, и такая демографическая ситуация создает для второй крупнейшей экономики мира весомый вызов.

В Китае умер еще один человек от нового вируса

Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости, благодаря низкому уровню смертности численность населения Китая в 2019 году достигла 1,4 миллиарда, увеличившись с 1,39 миллиарда в 2018 году.

Как сообщалось, в 1979 году китайское правительство ввело общенациональную политику "один ребенок на семью", хоть и с исключениями из этого правила, для сдерживания роста населения в стране. Такая политика вызвала серьезный дисбаланс между мужчинами и женщинами: в 2019 году количество мужчин в КНР на 30 миллионов больше, чем женщин.

В 2015 году правительство Китая отменило эту политику, позволив всем семьям иметь по два ребенка. Однако, как показывает практика, большинство китайских семей все еще не может позволить себе более чем одного ребенка.

Напомним, Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020 г. после подписания соглашения США-КНР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Рождаемость, КНР, Азия, Население Китая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь