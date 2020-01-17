Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума

Новости мира:В Китае зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1949 года.

В Китае уровень рождаемости сейчас - самый низкий за все время существования Китайской Народной Республики, созданной в 1949 году. Об этом сообщает BBC.

"В Китайской Народной Республике уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента ее создания в 1949 году - несмотря на ослабление политики одного ребенка в семье", - говорится в сообщении.

В 2019 году уровень рождаемости в Китае составил 10,48 ребенка на 1000 населения.

Следует заметить, что этот показатель в КНР стабильно падает годами, и такая демографическая ситуация создает для второй крупнейшей экономики мира весомый вызов.

Однако, несмотря на снижение уровня рождаемости, благодаря низкому уровню смертности численность населения Китая в 2019 году достигла 1,4 миллиарда, увеличившись с 1,39 миллиарда в 2018 году.

Как сообщалось, в 1979 году китайское правительство ввело общенациональную политику "один ребенок на семью", хоть и с исключениями из этого правила, для сдерживания роста населения в стране. Такая политика вызвала серьезный дисбаланс между мужчинами и женщинами: в 2019 году количество мужчин в КНР на 30 миллионов больше, чем женщин.

В 2015 году правительство Китая отменило эту политику, позволив всем семьям иметь по два ребенка. Однако, как показывает практика, большинство китайских семей все еще не может позволить себе более чем одного ребенка.

Напомним, Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020 г. после подписания соглашения США-КНР.