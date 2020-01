"Техническая ошибка": Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина

Компания Facebook извинилась за некорректный перевод фамилии лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает The Independent.

Ошибку заметили перевода на официальной странице Ау Сан Су Чжи — главы Мьянмы, которая сейчас принимает у себя Си Цзиньпиня. Отмечается, что в переводе сообщение о встрече обоих лидеров автоматический переводчик соцсети с бирманской вместо "Jinping" на английском написал "Mr Sh*thole" (задница в переводе на русский, - ред.).

В Facebook заявили, что это техническая ошибка, и извинились перед всеми, кому она могла доставить неприятностей.

