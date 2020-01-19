В КНДР сменился глава МИД

Новости мира:Ри Сон Гвон возглавил Министерство иностранных дел КНДР.

В Северной Корее министром иностранных дел назначен Ри Сон Гвон, который ранее занимал должность главы "комитета по мирному объединению страны".

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает корейское агентство Yonhap.

Журналисты допускают, что назначение нового министра может сигнализировать об изменении политики Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Ри Сон Гвон сменит на посту министра Ри Йонг Хо, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2016 года. СМИ называют Гвона одной ключевых фигур в отношениях Пхеньяна и Сеула.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия.