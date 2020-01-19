Скачать
Воскресенье, 19.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский и Гончарук выразили соболезнования семьям погибших
"Мы не планируем их отправлять": Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752
Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752
Месси выбрал нового форварда для Барселоны
Месси выбрал нового форварда для Барселоны
Что нужно сделать на Крещение 2020
Что нужно сделать на Крещение 2020

Протестующие Гонконга опять вышли на улицы

Протестующие Гонконга опять вышли на улицы
14:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Гонконге на акцию протеста вышли около тысячи человек.

В центре Гонконга сегодня собрались около тысячи протестующих.

Как сообщает DW, несмотря на запрет полиции, демонстранты вышли также на ближайшие улицы. Некоторые из них начали строить баррикады, выкапывали брусчатку и повредили светофор.

Полиция преследовала митингующих и применяла против них слезоточивый газ. Также СМИ сообщают о водяных пушках, которые, однако, не были применены. Известно, что несколько протестующих задержаны.

Таинственный вирус в Китае: число зараженных стремительно растет

В свою очередь, демонстранты нападали на правоохранителей и избили нескольких из них. Ранения получили по меньшей мере двое полицейских.

Как сообщалось ранее, в Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты, начавшиеся из-за планов принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в отдельные дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

"Восстание против вымирания": в Брюсселе экоактивисты пытались сорвать автошоу

Гонконг является отдельным административным районом в составе Китая. Принцип ”одна страна - две системы” был закреплен во время передачи бывшей британской колонии КНР в 1997 году. Он гарантирует населению административного района свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, в частности свободы мнения и прессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Города Украины с самой высокой стоимостью жизни
02 Дефицит витамина B12: какие симптомы "сигнализируют" об опасной нехватке
03 Мойка автомобиля: главные ошибки мойщиков машин
04 Hyundai презентовал уникальный 7-местный кроссовер Genesis GV80 (Фото)
05 Самые теплые поздравления с Крещенским сочельником 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Борисполе&quot; проходит церемония прощания с погибшими в Иране украинцами: видео
Церемония прощания с украинцами, погибшими в Иране
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В ближайшие дни в Украине ожидается опасный туман
В прорубь нырнуть не получится: какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Какая погода ждет украинцев на Крещение Господне
Скончался известный участник группы &quot;Ляпис Трубецкой&quot;
Скончался известный участник группы "Ляпис Трубецкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь