Таинственный вирус в Китае: число зараженных стремительно растет

Количество людей, которые заразились таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, значительно превышает официальные данные.
Сейчас китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом, но согласно оценкам британских экспертов, этот показатель на самом деле приближается непосредственно к 1700, сообщает ВВС.
Исследование было проведено в Центре глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирная организация здравоохранения.
"Эта ситуация меня беспокоит гораздо больше, чем неделю назад", – говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.
Известно, что в декабре от вируса, что вызывает респираторные заболевания, умерли 2 человека. Первая его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.
Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Ухань; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.
Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.
Китайские власти утверждают, что пока не было зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. По их словам, вирус пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных на рынке в городе Ухань.
Однако профессор Фергюсон считает, что к возможности передачи этого вируса от человека к человеку стоило бы подойти куда серьезнее.
Впервые болезнь была зарегистрирована в конце декабря в городе Ухань в центральном Китае. На этой неделе два случая заражения были обнаружены в Таиланде и один в Японии.
Заболевание вызывает коронавирус, подобный тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, которая распространилась из Китая. Тогда от болезни погибло почти 800 человек. Другой коронавирус вызывает так называемый ближневосточный респираторный синдром — тяжелое заболевание, встречается в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока с 2012 года.