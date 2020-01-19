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Таинственный вирус в Китае: число зараженных стремительно растет

Таинственный вирус в Китае: число зараженных стремительно растет
09:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Ученые предполагают, что новым китайским вирусом уже заразились сотни людей.

Количество людей, которые заразились таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, значительно превышает официальные данные.

Сейчас китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом, но согласно оценкам британских экспертов, этот показатель на самом деле приближается непосредственно к 1700, сообщает ВВС.

Исследование было проведено в Центре глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирная организация здравоохранения.

"Эта ситуация меня беспокоит гораздо больше, чем неделю назад", – говорит эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон.

Пневмония нового типа: В Китае уже заразилось почти полсотни человек

Известно, что в декабре от вируса, что вызывает респираторные заболевания, умерли 2 человека. Первая его вспышка была зафиксирована в китайском городе Ухань.

Сингапур и Гонконг уже проверяют всех пассажиров, прибывающих из Ухань; аналогичные меры в пятницу ввели в трех крупных аэропортах США: Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.

Китайские власти утверждают, что пока не было зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку. По их словам, вирус пересек межвидовой барьер и передался человеку от зараженных животных на рынке в городе Ухань.

В Китае умер еще один человек от нового вируса

Однако профессор Фергюсон считает, что к возможности передачи этого вируса от человека к человеку стоило бы подойти куда серьезнее.

Впервые болезнь была зарегистрирована в конце декабря в городе Ухань в центральном Китае. На этой неделе два случая заражения были обнаружены в Таиланде и один в Японии.

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Заболевание вызывает коронавирус, подобный тому, что вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, которая распространилась из Китая. Тогда от болезни погибло почти 800 человек. Другой коронавирус вызывает так называемый ближневосточный респираторный синдром — тяжелое заболевание, встречается в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока с 2012 года.

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Китай, Болезнь, Вирус, Ухань.
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