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Индия отказалась от проекта Hyperloop

Индия отказалась от проекта Hyperloop
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Правительство индийского штата Махараштра отказалось от проекта транспортной системы Hyperloop.

Правительство индийского штата Махараштра отказывается от проекта сверхскоростной транспортной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу штата Мумбаи с индийским городом Пуна.

Об этом заявил заместитель главного министра штата Аджит Павар, сообщает The Indian Express.

"Проект Hyperloop пока не реализован в мире. Пусть его сначала построят где-то, хотя бы 10 км. Если он будет успешным, тогда мы рассмотрим возможность его внедрения в штате", — заявил он.

По его словам, пока правительство штата не имеет ресурсов для осуществления такого масштабного проекта на пробной основе, в случае необходимости правительство государства будет готово рассмотреть его.

В Индии Hyperloop должен был соединить Мумбаи с индийским городом Пуна.

Компания Илона Маска начала прокладывать скоростной тоннель под Лас-Вегасом

Концепцию транспортной системы Hyperloop в 2013 году предложил американский предприниматель Илон Маск. Она предусматривает создание системы, в которой пассажирские капсулы перемещаются по трубам с пониженным давлением на скорости, близкой к скорости звука. Предполагается, что развитие Hyperloop позволит существенно ускорить перемещение людей и уменьшить заторы на дорогах.

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Индия, Hyperloop, Илон Маск.
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