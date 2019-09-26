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Компания Илона Маска начала прокладывать скоростной тоннель под Лас-Вегасом

Компания Илона Маска начала прокладывать скоростной тоннель под Лас-Вегасом
02:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:The Boring Company Илона Маска начала строительство тоннеля под Лас-Вегасом.

Компания The Boring Company Илона Маска начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop под Лас-Вегасом. Об этом пишет издание Teslarati.

Тоннель Loop соединит между собой новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). В тоннеле пассажиров будут перевозить на беспилотных электрокарах Tesla Model 3, Tesla Model X и вмещающую в себя 16 человек Tesla Model X Сhassis, передвигающихся со скоростью до 250 км/ч.

Время в пути будет занимать у пассажиров около 1 минуты. Обычно между зданиями центра люди перемещаются за 15 минут. The Boring Company откроет этот тоннель к ноябрю 2020 года — перед ежегодной Международной выставкой потребительской электроники, которая каждый январь проходит в Лас-Вегасе.

Ранее The Boring Company запустила первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом, очень сильно отличающийся от изначального концепта, который предлагал бизнесмен.

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Тестовый участок тоннеля протяженностью почти 2 км пока будет работать только для электрокаров с беспилотной системой управления — таких как Tesla, которую также возглавляет Илон Маск. Для пассажиров, не имеющих такого автомобиля, The Boring Company предлагает специальные машины для перевозки людей по тоннелю.

Сейчас в тоннелях установлен скоростной ограничитель в 56 км/час, однако в дальнейшем в нем можно будет передвигаться со скоростью до 240 км/час.

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Лас-Вегас, Tesla, Hyperloop, Илон Маск, The Boring Company.
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