Компания Илона Маска начала прокладывать скоростной тоннель под Лас-Вегасом

Компания The Boring Company Илона Маска начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop под Лас-Вегасом. Об этом пишет издание Teslarati.

Тоннель Loop соединит между собой новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). В тоннеле пассажиров будут перевозить на беспилотных электрокарах Tesla Model 3, Tesla Model X и вмещающую в себя 16 человек Tesla Model X Сhassis, передвигающихся со скоростью до 250 км/ч.

Время в пути будет занимать у пассажиров около 1 минуты. Обычно между зданиями центра люди перемещаются за 15 минут. The Boring Company откроет этот тоннель к ноябрю 2020 года — перед ежегодной Международной выставкой потребительской электроники, которая каждый январь проходит в Лас-Вегасе.

Elon Musk's tunnel project at the Las Vegas Convention Center just went from WTF to OMFG. (via @JamesInLasVegas) @elonmusk @boringcompany pic.twitter.com/qTqgDZN8J3

— Vital Vegas (@VitalVegas) September 18, 2019