Компания Илона Маска начала прокладывать скоростной тоннель под Лас-Вегасом

Новости технологии:The Boring Company Илона Маска начала строительство тоннеля под Лас-Вегасом.

Компания The Boring Company Илона Маска начала строительство скоростного подземного тоннеля Loop под Лас-Вегасом. Об этом пишет издание Teslarati.

Тоннель Loop соединит между собой новые и старые здания Конференц-центра Лас-Вегаса (LVCC). В тоннеле пассажиров будут перевозить на беспилотных электрокарах Tesla Model 3, Tesla Model X и вмещающую в себя 16 человек Tesla Model X Сhassis, передвигающихся со скоростью до 250 км/ч.

Время в пути будет занимать у пассажиров около 1 минуты. Обычно между зданиями центра люди перемещаются за 15 минут. The Boring Company откроет этот тоннель к ноябрю 2020 года — перед ежегодной Международной выставкой потребительской электроники, которая каждый январь проходит в Лас-Вегасе.

Elon Musk's tunnel project at the Las Vegas Convention Center just went from WTF to OMFG. (via @JamesInLasVegas) @elonmusk @boringcompany pic.twitter.com/qTqgDZN8J3 — Vital Vegas (@VitalVegas) September 18, 2019

Ранее The Boring Company запустила первый подземный тоннель под Лос-Анджелесом, очень сильно отличающийся от изначального концепта, который предлагал бизнесмен.

Тестовый участок тоннеля протяженностью почти 2 км пока будет работать только для электрокаров с беспилотной системой управления — таких как Tesla, которую также возглавляет Илон Маск. Для пассажиров, не имеющих такого автомобиля, The Boring Company предлагает специальные машины для перевозки людей по тоннелю.

Сейчас в тоннелях установлен скоростной ограничитель в 56 км/час, однако в дальнейшем в нем можно будет передвигаться со скоростью до 240 км/час.