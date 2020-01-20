Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Итоги дня 19 января: Крещение Господне, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Итоги дня 19 января: Крещение Господне, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае
Гончарук: Новые назначения и кадровые изменения будут (Видео)
Гончарук: Новые назначения и кадровые изменения будут (Видео)
"Веселый парень": Макгрегор ответил на вызов Мейвезера
"Веселый парень": Макгрегор ответил на вызов Мейвезера
20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя
20 января - приметы и обряды на Ивана Крестителя

В Китае стремительно растет эпидемия неизвестного вируса

В Китае стремительно растет эпидемия неизвестного вируса
08:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Китае от новой вирусной пневмонии умерли три человека, количество заболевших превысило 200

В Китае зафиксированы еще 139 случаев заболевания неизвестной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, а их общее количество уже превысило 200.

Трое заболевших умерли, сообщает BBC China.

Новые случаи за последние два дня были выявлены в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.

Напомним, что после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 людей в Китае.

Число заболевших пневмонией нового типа возросло до 62

Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, а также у жителя Японии, который также посещал город.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Вирус, Пневмония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
04 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Ситуация на фронте: погиб украинский военный
Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь
Курс валют 20 января: гривна продолжает дешеветь
Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь