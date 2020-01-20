В Китае стремительно растет эпидемия неизвестного вируса

В Китае зафиксированы еще 139 случаев заболевания неизвестной пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, а их общее количество уже превысило 200.
Трое заболевших умерли, сообщает BBC China.
Новые случаи за последние два дня были выявлены в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.
Напомним, что после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 людей в Китае.
Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, а также у жителя Японии, который также посещал город.
16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.