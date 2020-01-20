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Загадочный вирус из Китая добрался до Южной Кореи

Загадочный вирус из Китая добрался до Южной Кореи
15:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Южной Корее подтвердили случай заболевания новым вирусом из Китая.

В Южной Корее впервые подтвердили случай заболевания неизвестной формой пневмонии, которую ранее обнаружили в Китае, Японии и Таиланде.

Об этом сообщает CNA со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

"Южная Корея сообщила в понедельник (20 января) о своем первом подтвержденном случае нового коронавируса, который сначала нашли в Китае", - говорится в публикации.

Как отмечается, речь идет о 35-летней женщине, которая прилетела из Уханя (Китай).

В Китае стремительно растет эпидемия неизвестного вируса

Китайские власти заявили, что новый коронавирус в стране распространился на большинство городов, поскольку количество пациентов увеличилось втрое, достигнув 200. От болезни погибли уже трое граждан Китая.

Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, у жителя Японии, который также посещал этот город.

Не только корь: в Конго начали умирать от неизвестной болезни

16 января в Японии также подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа.

Коронавирус обычно вызывает симптомы обычной простуды. Он распространяется через чихание, кашель или прямой контакт с зараженным лицом.

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Все по теме:

Южная Корея, Эпидемия, Заболевание, Вирус, Пневмония.
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