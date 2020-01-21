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Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой

Эпидемия в Китае: в ВОЗ сравнили новый вирус с Эболой
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ВОЗ сравнивает опасность нового вируса в Китае с Эболой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает новый тип коронавируса как несущий риски, потенциально сравнимые с лихорадкой Эбола, свиным гриппом и полиомиелитом, однако каких-либо ограничений на поездки не рекомендует.

"Генеральный директор ВОЗ созывает на среду, 22 января, заседание чрезвычайного комитета с тем, чтобы получить рекомендацию, является ли ситуация с новым коронавирусом основанием для объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, и какие меры следует предпринять в этой связи", - сказала в интервью "Интерфаксу" (Interfax.ru) представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

За все время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась организацией всего пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа в 2009 году, эпидемии полиомиелита в 2009 году, вируса Зика в 2016 году и лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической республике Конго в 2014 и 2019 годах.

Эпидемия в Китае: число погибших растет

Вуйнович отметила, что заседание пройдет в форме телефонной конференции.

Она подчеркнула, что ВОЗ в настоящее время "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю".

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Китай, Эпидемия, ВОЗ, Вирус.
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