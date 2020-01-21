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Эпидемия в Китае: число погибших растет

Эпидемия в Китае: число погибших растет
08:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Китая сообщили о четвертом погибшем от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

В китайском городе Ухане зарегистрирован новый - четвертый случай кончины человека, больного пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, сообщили местные власти.

По состоянию на вечер понедельника, по официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, 198 из них - в Ухане.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Загадочный вирус из Китая добрался до Южной Кореи

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных. Подтверждением стал факт, что 15 медработников уханьской больницы, которые обслуживали заболевших, тоже заразились пневмонией, один из них находится в критическом состоянии.

Распространение вируса вызвало тревогу у китайского руководства. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры к недопущению эпидемии и оказанию всей возможной помощи заболевшим.

В то же время, случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде.

Эпидемия в Китае: высшее руководство страны впервые заговорило о болезни

В связи с этим медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из Уханя, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде.

Как сообщалось, Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

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Китай, Эпидемия, Вирус.
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