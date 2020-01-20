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Эпидемия в Китае: высшее руководство страны впервые заговорило о болезни

Эпидемия в Китае: высшее руководство страны впервые заговорило о болезни
19:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Китай подтвердил способность нового вируса передаваться от человека к человеку.

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Так, сегодня, 20 января, глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил о том, что доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны именно с этим типом передачи вируса.

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. В настоящее время известно о 14 заболевших медработниках.

Загадочный вирус из Китая добрался до Южной Кореи

Ранее 20 января в Китае сообщили о резко выросшем числе заражений новым вирусом. Медики зарегистрировали около 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека скончались.

Отмечается, что в настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении. Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, 9 человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

Кроме того, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами города Ухань, в котором началась вспышка заболевания. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Кроме того, есть данные о заражении людей в Таиланде, Японии и Южной Корее. Все они ранее побывали в Ухане.

В Китае стремительно растет эпидемия неизвестного вируса

Отмечается, что впервые о новом коронавирусе высказалось высшее китайское руководство. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Ухань.
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