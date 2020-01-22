В Армении отменили "воровские" звания

Новости мира:Правительство Армении приняло закон о борьбе с "ворами в законе".

Парламент Армении на заседании в среду во втором и окончательном чтении принял закон о борьбе с "ворами в законе" и "представителями криминальной субкультуры".

Внесением поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы предусмотрено ужесточение наказания в отношении лиц, пропагандирующих преступные понятия и деятельность.

Законом предусмотрено лишение свободы от семи до десяти лет для лиц, носящих звания "вор в законе" или "криминальный авторитет".

Создание уголовной группировки будет караться сроком от пяти до десяти лет.

Если уголовную группировку создает лицо, уже отбывающее наказание, либо "вор в законе" или "криминальный авторитет", либо служащий Вооруженных сил или государственный чиновник, то предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.

За принятие закона проголосовали лишь представители правящего блока "Мой шаг". Оппозиционная фракция "Светлая Армения" воздержалась, представители оппозиционной фракции "Процветающая Армения" проголосовали против.