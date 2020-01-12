Безопасность превыше всего: Армянская авиакомпания отменила рейс в Тегеран

Новости мира:Авиакомпания Armenia Airways приняла решение отменить рейс в Тегеран из-за соображений безопасности.

Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван — Тегеран — Ереван из соображений безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании.

"Сообщаем, что из соображений безопасности авиакомпания Armenia Airways отменила запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван — Тегеран — Ереван. Пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании", — отмечается в заявлении.

Armenia Airways является единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные рейсы в Тегеран из ереванского аэропорта "Звартноц".

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был ошибочно сбит иранской стороной.

Напомним, французская компания Air France прекращает полеты над Ираком и Ираном.