Безопасность превыше всего: Армянская авиакомпания отменила рейс в Тегеран

Авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван — Тегеран — Ереван из соображений безопасности. Соответствующее заявление распространила пресс-служба авиакомпании.
"Сообщаем, что из соображений безопасности авиакомпания Armenia Airways отменила запланированный на 12 января рейс AMW111/112 Ереван — Тегеран — Ереван. Пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании", — отмечается в заявлении.
Armenia Airways является единственной авиакомпанией, осуществляющей регулярные рейсы в Тегеран из ереванского аэропорта "Звартноц".
8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был ошибочно сбит иранской стороной.
Напомним, французская компания Air France прекращает полеты над Ираком и Ираном.