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Итальянский лоукостер приостанавливает полеты по Украине

Итальянский лоукостер приостанавливает полеты по Украине
10:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира:Итальянская авиакомпания Ernest Airlines приостановит полеты.

Авиакомпания Ernest Airlines с 11 января временно останавливает свои рейсы из-за приостановки действия лицензии, сообщает авиаперевозчик на сайте.

"Выполняя решение Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) от 29 декабря 2019 года о временном приостановлении действия нашей эксплуатационной лицензии, мы не смогли продолжить выполнение рейсов с 11 января 2020 года. Соответственно мы просим пассажиров не приезжать в аэропорт", - сообщается в релизе.

Ernest Airlines отмечает, что лицензия может быть восстановлена, если авиакомпания выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, после чего ENAC будет иметь основания отозвать свое решение.

"Мы прилагаем все усилия ради того, чтобы положение было отозвано, но нам необходимо время для предоставления всех необходимых требований согласно Регламенту ЕС № 1008 от 2008 года, чтобы подтвердить нашу финансовую стабильность для восстановления операционной деятельности... Мы понимаем, что простого извинения или возмещение стоимости билета не может быть достаточно, чтобы исправить все вызванные проблемы, но я могу заверить вас, что все сотрудники Ernest Airlines делают все возможное, чтобы оказать максимальную поддержку пассажирам, пострадавшим от задержек или отмен рейсов в этот трудный момент", - утверждает Ernest Airlines.

Международный аэропорт "Львов" на своей странице в Facebook также опубликовал информацию об отмене рейса авиакомпании (ERN237/238) по маршруту Рим-Львов-Рим.

Ранее Ernest Airlines заявляла о прекращении продажи билетов с 13 января 2020 года из-за приостановки действия лицензии авиакомпании.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

В Украине авиакомпания летала из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

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Италия, Авиакомпания, Ernest Airlines, Итальянский лоукостер, Лэоукостер.
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