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Французская компания Air France прекращает полеты над Ираком и Ираном

Французская компания Air France прекращает полеты над Ираком и Ираном
11:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В среду, 8 января, авиакомпания с заявила о приостановлении полетов над воздушным пространством Ирана и Ирака.

Авиакомпания Air France объявила в среду о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака.

"Air France, как только стало известно об авиаударах (Ирана по базам в Ираке - ред.) решила приостановить все полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Речь идет о мере предосторожности", - заявил представитель авиакомпании, слова которого приводят парижские СМИ.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГИЛ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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Напомним, украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли. Иранские СМИ сообщают, что большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Ирана.

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Иран, Ирак, Air France, Авиакомпания, Авиаудары.
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