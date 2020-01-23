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Китайский коронавирус: источник эпидемии "закрыли"

Китайский коронавирус: источник эпидемии "закрыли"
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Китай “закрывает” Ухань из-за вспышки нового коронавируса.

Китайские власти приостанавливают в четверг, 23 января, авиа- и железнодорожное сообщение из Ухани из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Заявление прозвучало после того, как число погибших выросло до 17 человек.

Число заболевших в Китае уже превысило 500, большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 млн человек.

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Центром появления нового типа вируса считается китайского города Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания — 270.

Новый тип коронавируса уже встречается у людей в Таиланде, Японии, Южной Кореи. Первый случай зарегистрирован в США.

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Китай, Вирус, Ухань, Коронавирус.
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