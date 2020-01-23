Китайский коронавирус: источник эпидемии "закрыли"

Новости мира:Китай “закрывает” Ухань из-за вспышки нового коронавируса.

Китайские власти приостанавливают в четверг, 23 января, авиа- и железнодорожное сообщение из Ухани из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Об этом сообщает AP.

Заявление прозвучало после того, как число погибших выросло до 17 человек.

Число заболевших в Китае уже превысило 500, большинство из них заболели в Ухане, где проживают 11 млн человек.

Центром появления нового типа вируса считается китайского города Ухань провинции Хубэй, где зарегистрировано большинство случаев заболевания — 270.

Новый тип коронавируса уже встречается у людей в Таиланде, Японии, Южной Кореи. Первый случай зарегистрирован в США.