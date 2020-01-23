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Власти Китая взволновались не на шутку и "закрыли" еще один город

Власти Китая взволновались не на шутку и "закрыли" еще один город
15:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Китае уже третий город закрыт на карантин из-за коронавируса.

Китайские власти закрывает транспортное сообщение с третьим городом - Эчжоу - в связи со вспышкой смертельного коронавируса.

Об этом сообщает CGTN.

"Города Эчжоу и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй объявили о прекращении работы общественного транспорта, включая воздушное и железнодорожное сообщение, в рамках мероприятий по борьбе правительства Китая с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В Эчжоу проживает более миллиона человек, в Хуангане – 6,6 миллиона.

В настоящее время 95 больных на коронавирус в Китае находятся в критическом состоянии, информирует The Guardian.

Два случая заражения вирусом подтвердили в Гонконге.

Веет опасностью: в Европе начали побаиваться китайской эпидемии

Как сообщалось, количество погибших в результате нового коронавируса в Китае возросло до 25 человек, еще зафиксированы 616 случаев заражения.

Новый тип коронавируса уже встречается у людей в Таиланде, Японии, Южной Кореи и США.

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Все по теме:

Китай, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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