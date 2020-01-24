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Китай выделил $144 млн на борьбу со смертельным коронавирусом

Китай выделил $144 млн на борьбу со смертельным коронавирусом
00:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Эпидемия пневмонии: Китай выделил $144 млн провинции Хубэй на борьбу с вирусом.

Министерство финансов Китая выделило 144 миллиона долларов провинции Хубэй на борьбу с эпидемией пневмонии.

Об этом сообщает Global Times.

"Министерство финансов Китая в четверг выделило провинции Хубэй 1миллиард юаней (144 миллиона долларов), чтобы помочь власти провинции бороться с распространением нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные.

Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 погибших. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

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Пневмония, Коронавирус.
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