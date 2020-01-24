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Выживает сильнейший: в Индонезии рыба сама напала на рыбака (Фото)

Выживает сильнейший: в Индонезии рыба сама напала на рыбака (Фото)
12:16 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:В Индонезии рыба-игла насквозь проткнула шею молодого рыбака.

В Индонезии рыба запрыгнула в лодку и проткнула шею подростку. 16-летний Мухаммад Идул рыбачил в водах на юге страны, пишет Mirror. Вынырнувший из моря сарган вонзил свою острую, похожую на клюв, челюсть в шею юноши, и он упал в воду.

Молодой человек сумел выбраться на сушу и добраться до дома с рыбой в шее. Его отвезли в ближайшую больницу, но там не нашлось оборудования, необходимого для операции. Помочь юному рыбаку смогли в клинике города Макассар.

Врачи оценили состояние юноши как стабильное. Он находится в больнице и восстанавливается после операции.

Медики наблюдают за ним, чтобы исключить возможность инфицирования раны.

В Индонезии два острова полностью ушли под воду

Длинная пасть, полная острых зубов – отличительная особенность саргана. Еще одна его особенность – способность выпрыгивать из воды со скоростью 37 миль (почти 60 километров) в час.

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Индонезия, Рыба, Сарган, Рыба-игла.
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