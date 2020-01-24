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Петух-убийца: в Индии птица зарезала своего хозяина (Фото)

Петух-убийца: в Индии птица зарезала своего хозяина (Фото)
13:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости мира:Петух с лезвием напал на своего хозяина и нанес ему смертельное ранение.

Петушиные бои, запрещенные в Индии, стали причиной смерти местного жителя. 50-летний мужчина погиб после нападения на него петуха.

Трагический инцидент произошел 15 января, сообщает CNN.

Саррипали Чанавенкатешварам Рао регулярно принимал участие в петушиных боях. В роковой день мужчина снова отправился на жестокие развлечения. По дороге на бои петух попытался сбежать, но то ли по случайности, то ли специально ранил хозяина в шею привязанным к лапе лезвием.

Представитель полиции рассказал, что пострадавший, являющийся отцом троих детей, был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

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Петушиные бои запрещены в Индии с 1960 года. При этом они проводятся по сей день, а местные власти закрывают на подобное глаза. Петушиные бои практикуются как способ развлечения и заработка, поскольку на них делают ставки.

Бойцовым петухам к лапам привязывают острые шпоры, после чего птиц выводят на арену. Пернатые бьются до тех пор, пока один из них не погибнет.

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Индия, Петух, Петушиные бои.
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