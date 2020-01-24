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В Китае начали строить клинику для лечения короновируса: открытие через 6 дней

В Китае начали строить клинику для лечения короновируса: открытие через 6 дней
18:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Китае за шесть дней построят специализированную клинику для лечения эпидемии короновируса.

Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

"Мы должны будем предоставить объект для приемки через шесть дней", — приводит газета слова ответственного за строительство подрядчика.

Как сообщает издание, медицинское учреждение на 1 тысячу коек будет возведено в западном районе города Ухань (центральная провинция Хубэй). Его площадь составит около 25 тысяч кв. м, что сравнимо с размерами больницы, построенной в 2003 году в пригороде Пекина для лечения атипичной пневмонии.

Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 877 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов.

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Китай, Эпидемия, Вирус.
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