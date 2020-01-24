Скачать
Пятница, 24.01.2020
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Артета прокомментировал интерес Арсенала к Матвиенко
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации

Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В ВОЗ обнародовали рекомендации относительно нового вируса из Китая.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ обнародовал свои выводы и рекомендации относительно коронавируса.

Советы ВОЗ Центр общественного здоровья разместил в Facebook.

"Медики и органы здравоохранения должны предоставлять путешественникам информацию для уменьшения общего риска ОРВИ через туристические клиники, туристические агентства, операторов по транспортировке и в пунктах пропуска. Все страны должны быть готовы к сдерживанию, включая активное наблюдение, раннее выявление, изоляцию и управление делами, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции 2019-nCoV ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что страны должны уделять внимание снижению инфицирования человека, предотвращению вторичной передачи и международному распространению и обязаны обмениваться информацией с ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП).

Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах

ВОЗ и впредь будет оказывать необходимую техническую и оперативную поддержку для реагирования на вспышку для обеспечения продвижения научных исследований и научных разработок относительно нового коронавируса.

Кроме этого, ВОЗ рассмотрит более детализированную систему, предусматривающую промежуточный уровень оповещения. Такая система будет лучше отражать степень тяжести вспышки, ее влияние и необходимые меры, а также будет способствовать улучшению международной координации.

Китайский вирус: главную достопримечательность страны "закрывают"

Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по всему миру, в Китае умерли уже 26 человек.

Зарегистрировано более 800 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

"Брат Эболы" добрался до Сьерра-Леоне

Правительство Украины в пятницу утвердило четкий план действий относительно предотвращения попадания коронавируса на территорию Украины, в Министерстве здравоохранения создан оперативный штаб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, ВОЗ, Вирус, Пневмония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
02 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января
05 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации
День в ООС: боевики стреляли из минометов, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: ранен военнослужащий ВСУ
Куба назначила нового посла в Украине
Куба назначила нового посла в Украине
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
День студента 2020: как празднуют в Украине и в других странах мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь