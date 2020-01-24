Эпидемия в Китае: ВОЗ выпустила рекомендации

Новости Украины:В ВОЗ обнародовали рекомендации относительно нового вируса из Китая.

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ обнародовал свои выводы и рекомендации относительно коронавируса.

Советы ВОЗ Центр общественного здоровья разместил в Facebook.

"Медики и органы здравоохранения должны предоставлять путешественникам информацию для уменьшения общего риска ОРВИ через туристические клиники, туристические агентства, операторов по транспортировке и в пунктах пропуска. Все страны должны быть готовы к сдерживанию, включая активное наблюдение, раннее выявление, изоляцию и управление делами, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции 2019-nCoV ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что страны должны уделять внимание снижению инфицирования человека, предотвращению вторичной передачи и международному распространению и обязаны обмениваться информацией с ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП).

ВОЗ и впредь будет оказывать необходимую техническую и оперативную поддержку для реагирования на вспышку для обеспечения продвижения научных исследований и научных разработок относительно нового коронавируса.

Кроме этого, ВОЗ рассмотрит более детализированную систему, предусматривающую промежуточный уровень оповещения. Такая система будет лучше отражать степень тяжести вспышки, ее влияние и необходимые меры, а также будет способствовать улучшению международной координации.

Как сообщалось ранее, из-за нового коронавируса, который распространяется по всему миру, в Китае умерли уже 26 человек.

Зарегистрировано более 800 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

Правительство Украины в пятницу утвердило четкий план действий относительно предотвращения попадания коронавируса на территорию Украины, в Министерстве здравоохранения создан оперативный штаб.