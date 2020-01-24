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Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах

Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Гончарук, комментируя распространение коронавируса в Китае, подчеркнул, что поводов для волнений пока нет.

В Украине на сегодняшний день нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

"Мы сегодня приняли решение о плане действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней общаемся активно со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию. На сегодня никаких оснований для волнений в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - сказал Гончарук.

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Он также сообщил, что сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, обеспечивающими контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составляет 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания - около 830.

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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

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Китай, Минздрав, ВОЗ, Вирус, Пневмония, Алексей Гончарук.
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